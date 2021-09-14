МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Рубль во вторник вечером снижается, отыгрывая переход к коррекции вниз рынка нефти после обновления полуторамесячных максимумов.

Неуверенная динамика мировых фондовых рынков после данных по инфляции в США также не дает четких сигналов об аппетите к риску, что поддавливает на курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.44 мск повышался на 26 копеек до 72,92 рубля, курс евро — на 34 копейки, до 86,14 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В МИНУСЕ

Российская валюта во вторник преимущественно дешевела на фоне слабого спроса на рисковые активы. Об этом в частности, свидетельствовало ослабление "развивающихся" валют.

Кроме итого, стоимость марки Brent вечером ушла в минус в рамках коррекции и теряет в цене в пределах 0,1%, до 73,47 доллара. Ранее в ходе торгов вторника показатель обновил максимум со 2 августа, поднявшись до 74,26 доллара.

Игроки рынка ожидали, что основной сигнал придет от данных по инфляции в США за август. Потребительские цены в США в августе выросли на 5,3% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,3%. Показатель годовой инфляции совпал с прогнозами аналитиков, в месячном выражении ожидалась инфляция в 0,4%. В июле годовая инфляция составляла 5,4%, это максимум с августа 2008 года.

Таким образом, рост потребительских цен замедлился впервые с октября 2020 года. Тогда показатель находился на уровне 1,2%. Базовая инфляция в США в августе — за исключением цен на продукты питания и энергоносители в годовом исчислении составила 4%, в месячном — 0,1%. Аналитики прогнозировали показатели на уровне 4,2% и 0,3% соответственно.

Однако сильной уверенности в том, что ФРС США не будет повышать базовую ставку, эти данные инвесторам не принесли — западные фондовые рынки вечером снижаются. Поэтому спрос на риск остался ослабленным.

В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 0,4% каждый. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Завтра не ожидается серьезных коррекционных движений на зарубежных рынках, и курс останется вблизи отметки 73 рубля за доллар, оценивает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Некоторое замедление инфляции в США может подкрепить позицию сторонников более плавного выхода из стимулов ФРС, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер", рассуждая о факторах курсообразования рубля. Впрочем, позицию американского регулятора рынок узнает уже на будущей неделе, добавляет он.

Для закрепления нефтяных котировок выше 74 долларов за баррель пока недостаточно драйверов, полагает Александра Овчинникова из "Сбер управление активами".

"В ближайшую неделю крайне важным будет новостной поток из Китая, где отмечена очередная вспышка заболевания COVID-19 в одной из провинций Фуцзянь", — добавляет она.