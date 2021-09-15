МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ, Dow Jones. Котировки фьючерсов на золото во вторник отметились ростом на фоне ослабления доллара после выхода данных по инфляции в США, согласно которым темпы роста цен в августе были самыми низкими за последние семь месяцев.

Индекс потребительских цен (CPI) в прошлом месяце вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,5% в июле, сообщило Министерство труда США. Экономисты, опрошенные WSJ, ожидали, что индекс покажет рост на 0,4% по сравнению с июлем.

Более медленный, чем ожидалось, рост потребительских цен привел к ослаблению доллара США, и это оказало поддержку деноминированным в долларах котировкам золота, отметил Чинтан Карнани, директор по исследованиям в Insignia Consultants.

Представленные данные также умерили ожидания инвесторов относительно более раннего сворачивания мер денежно-кредитного стимулирования, реализуемых Федеральной резервной системой США, заявил он.

"Каждый отчет по экономике США имеет важность, поскольку трейдеры будут ориентироваться на поступающие данные, чтобы оценить перспективы (американской экономики) в следующем квартале", — сказал Карнани, добавив, что ожидаемый в четверг августовский отчет по розничным продажам в США тоже повлияет как на котировки золота, так и на индекс доллара.

Трейдеры ищут намеки на то, какие тренды будут преобладать в экономике США на протяжении последнего квартала текущего года и вносят изменения в свои портфели активов, исходя из экономических отчетов, сообщил он.

Декабрьские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,7%, до 1807,10 доллара за унцию, развернувшись вверх после падения до отметки 1780,60 доллара за унцию и закрывшись на максимуме с 3 сентября.

В дополнение к индексу CPI ФРС США на следующей неделе будет использовать и другие показатели для планирования сокращения программы покупки облигаций. Данная программа применялась для обеспечения ликвидности на рынках, которые сильно пострадали в период активной продажи бумаг на пике пандемии весной 2020 года.

"Цены на золото будут чувствительны к экономическим данным США, которые выйдут на этой неделе, и отсрочка начала сворачивания стимулирования ФРС может стать катализатором роста котировок в ближайшие недели", — отметил Крейг Эрлам из Oanda.

Многие руководители ФРС, в том числе, председатель центрального банка Джером Пауэлл, в последнее время говорили о вероятности объявления начала сворачивания стимулирования до конца года, если экономика продолжит восстанавливаться после пандемии.

Декабрьские фьючерсы на серебро закрылись с повышением на 0,4%, около 23,89 доллара за унцию, отыграв масштабные потери, понесенные ранее в ходе сессии. Тем временем декабрьские фьючерсы на медь упали на 1,1%, до 4,32 доллара за фунт.

Палладий отметился самой значительной динамикой среди всех металлов, торгуемых на COMEX, упав в цене на 5,0%, что стало уже шестой сессией снижения подряд, и закрывшись на минимуме с июля 2020 года.

Цены на платину и палладий вновь оказались под сильным давлением, сообщил Эдвард Мейр, аналитик ED&F Man Capital Markets. "Автопроизводители по-прежнему испытывают проблемы, и это однозначно негативно отражается на котировках обоих металлов", — добавил он.

Автомобильная промышленность пострадала от глобального дефицита полупроводников, который привел к замедлению темпов производства, что, в свою очередь, ослабило спрос на используемые в автомобилестроении металлы. В частности, палладий используется для производства каталитических конвертеров в двигателях автомобилей.

Декабрьские фьючерсы на палладий закрылись с понижением на 5,0%, по 1975,60 доллара за унцию. Котировки снизились примерно на 34% с майских пиков.

Наиболее активно торгующиеся октябрьские контракты на платину снизились в цене на 2,0%, до 938,70 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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