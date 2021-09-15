МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в среду преимущественно растут после снижения на предыдущей торговой сессии, этому способствуют данные о росте промышленного производства в стране в августе по сравнению с июлем, свидетельствуют данные торгов. Промпроизводство в США в августе ожидаемо выросло

По состоянию на 16.55 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,31%, до 34685,4 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,12%, до 15018,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличивался на 0,18%, до 4451,27 пункта.

Федеральная резервная система (ФРС) США ранее в среду сообщила, что объем промышленного производства в стране в августе вырос на 0,4% к предшествовавшему месяцу.

Накануне инвесторы оценивали данные о том, что годовая инфляция в США замедлилась впервые с октября – до 5,3% с 5,4%. Американские фондовые индексы после этого закрылись в минусе.

Как отметил рыночный стратег IG Ип Дзюнь Жон (Yeap Jun Rong), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, снижение на фондовых рынках было связано с опасениями за рост мировой экономики.