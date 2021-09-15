МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Рубль усиливает рост вслед за нефтью, евро обновляет минимум с августа прошлого года, следует из данных Мосбиржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.03 мск падал на 39 копеек, до 72,51 рубля, курс евро — на 41 копеек, до 85,70 рубля, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее европейская валюта обновила минимум с августа прошлого года, подешевев до 85,65 рубля.

Стоимость марки Brent растет на 3,1%, до 75,9 доллара — максимум с 30 июля.