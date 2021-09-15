МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером опускается, и уже снова очутилась ниже отметки в 1,8 тысячи долларов за унцию, в то время как трейдеры продолжают оценивать перспективы дальнейших решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,67%, или на 12,05 доллара, до 1795,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,63%, до 23,735 доллара за унцию.

Утром цены на золото снижались незначительно, удерживаясь над 1800 долларами за унцию.

На золотые котировки ещё вчера влияла вышедшая макростатистика. Годовая инфляция в США замедлилась до 5,3% по итогам августа с 5,4% месяцем ранее, а за август цены выросли на 0,3%.

Эти данные могут повлиять на дальнейшую политику ФРС, очередное заседание которой состоится 21-22 сентября. А воздействие возможных новых решений сказывается на финансовом рынке изменением курса доллара и долговой доходности. Так, высокие проценты по долгу делают гособлигации США более привлекательными, чем "бумажное" золото, а при более слабом долларе драгметалл становится доступнее при его покупке в другой валюте.

"Федрезерв не будет особо спешить со сворачиванием выкупа", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Commerzbank, говоря о выкупе финансовых активов с рынка — элемента ультрамягкой политики ФРС.