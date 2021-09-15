МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером уменьшается по отношению и к евро, и к иене на данных о промышленном производстве в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.34 мск курс евро к доллару рос до 1,1818 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1802 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,36 иены за доллар со 109,67 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 92,5 пункта.

Федеральная резервная система (ФРС) США ранее в среду сообщила, что объем промышленного производства в стране в августе вырос на 0,4% к предшествовавшему месяцу. При этом показатель июля был пересмотрен до роста на 0,8% с увеличения на 0,9%, а загрузка промышленных мощностей в августе хотя и также выросла, до 76,4% с пересмотренного уровня июля в 76,2%, но это всё ещё на 3,2 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня.

По словам старшего экономиста по США Capital Economics Эндрю Хантера (Andrew Hunter), эти данные свидетельствуют о том, что рост промышленного сектора "теряет обороты", поскольку распространение штамма коронавируса "дельта" вызвал сбои в глобальных цепочках поставок.

"Снижение темпов роста производственной активности в мире, особенно в Китае, предполагает, что восстановление производства в США будет продолжать замедляться в течение следующих нескольких месяцев", — цитирует газета Wall Street Journal аналитика.