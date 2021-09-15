МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос четвертую сессию подряд, и в ходе торгов среды обновил очередной исторический максимум, чему способствовала дорогая нефть, следует из котировок на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,24%, до 4065,53 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1766,67 пункта.

При этом рублёвый индекс в ходе торгов обновил исторический максимум (4081,98 пункта), долларовый — максимум с августа 2011 года (1773,04 пункта).

Нефть сорта Brent дорожает сейчас на 2,6%, до 75,5 доллара за баррель, торгуясь на максимуме с конца июля, а до завершения торгов на Московской бирже это сырьё увеличивалось в цене и более чем на 3%.