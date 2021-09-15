МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду вырос четвертую сессию подряд и обновил в ходе нее исторический максимум на фоне дорогой нефти.

Рост акций нефтегазового сектора продолжил поддерживать повышение российских биржевых индексов и обновление ими максимумов.

Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,24%, до 4065,53 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1766,67 пункта.

При этом рублёвый индекс в ходе торгов обновил исторический максимум (4081,98 пункта), долларовый — максимум с августа 2011 года (1773,04 пункта).

РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ ОПИРАТЬСЯ НА НЕФТЬ

Российский фондовый рынок в среду вырос по индексам на фоне продолжившегося обновления рынком нефти максимумов – уже с конца июля (76,12 доллара).

Стоимость нефти прибавляла вечером 2,6% до 75,5 доллара за баррель марки Brent. Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за прошлую рабочую неделю упали на 6,4 миллиона баррелей (1,5%) до 417,4 миллиона баррелей. Показатель запасов оказался на самом низком уровне за два года.

Кроме того, запасы дистиллятов и бензина снизились за неделю на 1,7 миллиона и 1,9 миллиона баррелей соответственно. Трейдеры также продолжают следить за ураганом "Николас", который ранее посетил побережье Техаса.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 92,5 пункта. Это сигнализировало об аппетите к риску.

При этом западные фондовые индексы демонстрировали разнонаправленную динамику. Объем промышленного производства в США в августе вырос на 0,4% к предшествовавшему месяцу. Показатель совпал с прогнозом аналитиков. Показатель июля был пересмотрен до роста на 0,8% с увеличения на 0,9%.

Загрузка промышленных мощностей в США в августе выросла до 76,4% с пересмотренного уровня июля в 76,2%, что на 3,2 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Показатель также совпал с прогнозом.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

В лидерах роста цены среди российских акций на фоне дорогой нефти и газа вполне объяснимо оказались акции "Лукойла" (+2,2%), "Татнефти" (+2,3%), "Газпрома" (+1,1%), "Башнефти" (+5,7%),

Корпоративные новости добавили привлекательности бумагам "Газпром нефти" (+4,1%). Объем добычи углеводородов "Газпром нефти" по итогам года достигнет 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента, заявил глава компании Александр Дюков. Аналогичный показатель в 2019 году, как и в 2020-м, составлял 96,1 миллиона тонн.

Также на новостях выросли акции "Роснефти" (+0,9%) обновившие в течение сессии исторический максимум цены (589,8 рубля). Вице-премьер РФ Александр Новак ранее в среду сообщил, что Минэнерго России в ближайшие дни подготовит доклад для представления президенту по просьбе "Роснефти" разрешить ей экспорт газа через газопровод "Северный поток 2".

Выросли акции "Распадской" (+4,1%), "Магнита"(+2,2%), Сбербанка (+2%).

Упали в цене бумаги TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,8%), ТМК (-2,6%), "Новатэка" (-2,1%), "Фосагро" (-2,1%), "Полюса" (-2%).

ПРОГНОЗЫ

На мировых фондовых биржах в середине недели не наблюдалось единства в настроения, в то время как российский рынок и рубль по-прежнему поддерживали высокие цены на энергоносители, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"Краткосрочно и среднесрочно индексы Мосбиржи и РТС начинают выглядеть перекупленно, но индикаторы указывают на возможность развития повышения к 4105 и 1790 пунктам соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4040-4130 пунктов", — добавляет она.

"Мы наблюдаем небольшой рост российского рынка акций. Целевые ориентиры остаются прежними — ждем преодоления планки в 4100 пунктов по индексу Мосбиржи", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".