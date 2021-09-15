МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в плюсе, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,36% — до 7,74 доллара, "Новатэка" — опустилась на 1,41%, до 265,1 доллара, "Лукойла" — поднялась на 2,77%, до 92,76 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,72% — до 9,46 доллара, "Газпром нефти" — на 5,15%, до 31,65 доллара.

Бумаги "Норникеля" сократились в стоимости на 0,06% — до 32,91 доллара, НЛМК — подорожали на 1,02%, до 31,82 доллара, "Северстали" — выросли в цене на 0,89%, до 22,6 доллара.

Стоимость расписок ВТБ поднялась на 1,17% и достигла 1,38 доллара, Сбербанка — на 1,98%, до 18,3 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 2,78%, до 88,92 доллара.

Цена GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,12%, до 8 долларов. Бумаги "Ленты" выросли в стоимости на 0,33% — до 3,08 доллара, "Магнита" — на 2,38%, до 15,24 доллара.