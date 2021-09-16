МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Контракты на золото в среду подешевели, продемонстрировав первое падение из трех последних сессий после того, как накануне закрылись на почти двухнедельном максимуме. Американский фондовый рынок закрылся ростом

Вышедшие во вторник данные по инфляции в США оказались позитивными для металлов: фьючерсы на золото завершили торги на максимуме закрытия с начала сентября, тогда как доллар снизился. Индекс потребительских цен в августе прибавил 0,3% против роста на 0,5% в июле.

"Целесообразно ли, по мнению ФРС, в настоящее время сворачивание стимулирующих мер? Это основной вопрос для рынка золота. Пока он не будет прояснен, цены на золото, вероятно, будут держаться в зоне консолидации", — рассуждает Наим Аслам, главный рыночный аналитик AvaTrade.

При изучении экономических данных становится совершенно ясно, что у ФРС нет серьезных оснований для ужесточения политики на заседании, которое пройдет на следующей неделе, считает аналитик. Вместе с тем "трейдеры по-прежнему считают, что сворачивание (программы покупки облигаций) может начаться уже в текущем году", добавляет Аслам.

Декабрьские фьючерсы на золото закрылись с понижением на 0,7%, по 1794,80 доллара за унцию. Во вторник цены на золото прибавили 0,7%, достигнув 1807,10 доллара за унцию, максимального уровня закрытия для наиболее активно торгуемых контрактов с 3 сентября.

Декабрьские контракты на серебро утратили основную часть отмеченного во вторник прироста, закрывшись с понижением примерно на 0,4%, по 23,80 доллара за унцию. Аналитик рассказала, что будет влиять на курс рубля этой осенью

Ускорение инфляции в 2021 году "все еще не такое сильное, как в 1970-х годах", однако теперь это явление "приобрело глобальный характер ввиду стремительного роста цен на энергоносители, но золото все еще не реагирует", сказал Эдриан Эш, директор по исследованиям в BullionVault.

Рынок драгоценных металлов, очевидно, все еще согласен с ФРС по поводу того, что подъем темпов инфляции носит временный характер, заявил он. Тем не менее, если подорожание энергоносителей продолжится, а топливный кризис в зимний период приведет к дальнейшему ускорению инфляции, то 1800 долларов за унцию "может выглядеть весьма низкой ценой" для золота, добавил эксперт.

Некоторые аналитики считают, что заседание ФРС на следующей неделе не предоставит рынку новых ориентиров.

"Действительно, инвесторы ждут большей ясности со стороны ФРС касательно временных рамок сворачивания. Однако решение по этому вопросу вряд ли будет принято на сентябрьском заседании, и вопрос касательно (покупок) облигаций останется в подвешенном состоянии. Придется ждать четкого курса", — отметил Карло Альберто де Каса из Kinesis Money

Цены на импортируемые в США товары в августе упали на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 0,4% в июле, сообщило в среду Министерство труда. Это первое падение с октября 2020 года, когда цены снизились на 0,1%. Августовские данные не оправдали ожиданий экономистов, которые прогнозировали рост цен на 0,2%.

Производственный индекс ФРС-Нью-Йорк в сентябре вырос на 16 пунктов до 34,3, тогда как экономисты, опрошенные Wall Street Journal, предполагали, что индекс составит 17,2.

Промышленное производство в США в августе выросло менее существенно, чем ожидалось, на 0,4%. Ожидалось, что индекс вырос на 0,5%. Загруженность производственных мощностей в США достигла 76,4%, самой высокой отметки с декабря 2019 года.

Индекс доллара (DXY) на ICE на момент написания статьи снизился на 0,1%, до 92,53, а доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла примерно до 1,311% после снижения во вторник. От нуля до бесконечности. Сколько на самом деле стоит биткоин

Ослабление доллара и снижение доходности госбумаг могут поддержать золото, которое не приносит гарантированного дохода. За истекший период текущей недели золото продемонстрировало умеренный рост, тогда как доллар и доходность казначейских облигаций снизились.

Декабрьские фьючерсы на медь на COMEX закрылись с повышением на 2,0%, по 4,41 доллара за фунт.

Октябрьские контракты на платину подешевели на 0,9%, до 930,50 доллара за унцию, а декабрьские фьючерсы на палладий выросли в цене на 0,8%, до 1991,60 доллара за унцию после снижения на 5% во вторник.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ