МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются на корпоративных новостях из Китая, свидетельствуют данные торгов. Эксперт назвал последствия роста цен на газ для европейцев

По состоянию на 7.40 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,68%, до 3631,45 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,2%, до 2456,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index сокращался на 1,85%, до 24571,5 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,62%, до 3133,94 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,72%, до 30296,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,6%, до 7461,4 пункта.

Азиатские инвесторы оценивают ситуацию вокруг второго по величине китайского застройщика Evergrande Group, долг которого, по данным СМИ, составляет 305 миллиардов долларов. Рейтинговые агентства понизили рейтинг компании из-за высокой вероятности дефолта. На этом фоне акции компании падали на 8,5%.

Трейдеры обратили некоторое внимание на статистику по Японии. Так, дефицит торгового баланса Японии в августе составил 635,4 миллиарда иен после профицита в 439,4 миллиарда в июле. Аналитики ожидали дефицита лишь в 47,7 миллиарда иен.

Кроме того, объем экспорта страны в августе в годовом выражении вырос на 26,2%, а импорт — на 44,7%. При этом аналитики ожидали увеличения показателей на 34% и 40% соответственно.