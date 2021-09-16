МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в четверг утром, в то время как инвесторы продолжают отыгрывать статистику по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР в основном снижаются на корпоративных новостях из Китая

По состоянию на 7.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,15%, или на 2,65 доллара, до 1792,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,24%, до 23,858 доллара за унцию.

Трейдеры продолжают оценивать состояние экономики и перспективы развития политики Федеральной резервной системы (ФРС) США после публикации данных по инфляции в стране. В августе годовая инфляция замедлилась до 5,3% с 5,4% в июле, при этом замедление роста потребительских цен стало первым с октября 2020 года.

Кроме того, промпроизводство в США в августе как и ожидалось выросло на 0,4% к предшествовавшему месяцу. В результате волнения относительно восстановления экономики уменьшились, но закрались опасения по поводу дальнейшего направления политики ФРС США.

С одной стороны, регулятор неоднократно заявлял, что всплеск инфляции носит временный характер и потому не торопится повышать ставку. С другой стороны, устойчивое восстановление экономики может побудить ФРС ужесточить ДКП и свернуть меры поддержки. Ужесточение монетарной политики поддержит курс доллара, что окажет давление на стоимость золота. Однако аналитики отмечают, что инфляция находится у рекордных отметок, хоть она и замедлилась, поэтому не стоит недооценивать перспективы золота.