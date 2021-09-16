МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги четверга преимущественно снижением котировок на фоне слабых статданных из Японии и Китая, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций торгуется нейтрально

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,3%, до 3607,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2%, до 2437,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,5%, до 24667,85 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,74%, до 3130,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 —вырос на 0,58%, до 7460,2 пункта, а японский Nikkei 225 — сократился на 0,62%, до 30323,34 пункта.

Трейдеров беспокоят перспективы экономики азиатского региона на фоне статданных из Японии и Китая. Так, по официальным данным, объем экспорта страны в августе в годовом выражении вырос на 26,2%, а импорт — на 44,7%. При этом аналитики ожидали увеличения показателей на 34% и 40% соответственно.

Кроме того, днем ранее Китай сообщил, что розничные продажи выросли на 2,5% в августе в годовом выражении после подъема на 8,5% в июле, в то время как рост промышленного производства замедлился до 5,3% с 6,4% месяцем ранее. Это самый медленный рост производства в стране с мая 2020 года.

"Вчерашние данные по Китаю стали настоящим шоком. Это вряд ли можно назвать устойчивым восстановлением потребления" — сказали агентству Ассошиэйтед Пресс аналитики RaboResearch Global Economics & Markets.

Кроме того, инвесторы оценивают ситуацию вокруг крупного девелопера КНР Evergrande, который, по данным СМИ, не сможет выплатить проценты по облигациям на следующей неделе. Рейтинговые агентства предупредили, что испытывающая нехватку денежных средств компания может объявить дефолт по своему долгу. Акции компании по итогам торгов в Гонконге упали в цене на 7%.