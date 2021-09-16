МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг после выхода статданных по еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Профицит торгового баланса еврозоны вырос в июле

По состоянию на 12.30 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,58%, до 7056,35 пункта, французский CAC 40 — на 1,11%, до 6656,95 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 15713,35 пунктов.

Европейские инвесторы оценивают статистику по еврозоне. Так, профицит внешнеторгового баланса в регионе в июле вырос до 20,7 миллиарда евро с 18,1 миллиарда в июне. Аналитики ожидали профицит на уровне 30,2 миллиарда евро.

В том числе экспорт товаров из еврозоны увеличился в годовом выражении на 11,4%, до 206 миллиардов евро, импорт — на 17,1%, до 185,3 миллиарда.

Кроме того, трейдеры ожидают выступления главы Европейского центробанка Кристин Лагард, которое состоится позднее в четверг.