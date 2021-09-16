МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций после позитивного старта торгов в четверг отступает от максимальных годовых отметок по индексу Мосбиржи на слегка испортившемся внешнем фоне и желании отдельных участников рынка зафиксировать прибыль, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.55 мск снижался на 0,27%, до 4054,61 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,27%, до 1761,94 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время рос на 20 копеек, до 72,48 рубля, курс евро снижался на 8 копеек, до 85,29 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent символически снижается на 0,08%, до 75,4 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы снижаются в пределах 0,15%.

"На старте сессии мы пытались расти вслед за нефтью и мировыми рынками, но вскоре они умеренно просели, вызвав у нас ощутимое снижение. Вероятно, после внушительного роста последних недель на достигнутых нами рекордных уровнях активизировались продавцы", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".

Эксперт добавляет, что перед выходом важных данных по экономике США, а также с приближением пятницы, многие предпочитают фиксировать прибыль из-за опасений реализации каких-либо рисков.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

На положительной территории торгуются акции Роснефти (+2,12%) и привилегированные акции "Транснефти" (+1,61%). Акции группы "Черкизово" растут на 6% перед вступлением в международный индекс FTSE Small Cap.

"Изменения в международном индексе FTSE Small Cap вступят в силу после закрытия торгов 17 сентября. В преддверии этой даты инвесторы заранее активно покупают акции, что при низкой доли акций в свободном обращении (2,5%), ведут к сильному изменению котировок", — отмечает Людмила Теличко из Промсвязьбанка.

Хуже рынка выглядят бумаги "Новатэка" (-1,52%), Petropalovsk (-2,48%) и Сбербанка (-1,6%). Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижается на 0,92%.

Бумаги горно-металлургического сектора находятся сегодня под давлением: акции "Норникеля" снижаются на 1,63%, "Северстали" на 0,82%, бумаги НЛМК теряют в стоимости 1,43%, а акции ТМК падают на 16% из-за дивидендной отсечки (дивиденд на акцию — 17,71 рубля).

"Минфин ждет от компаний горно-металлургического сектора дополнительных налоговых поступлений в 2022 году в размере около 250 миллиардов рублей. При этом бизнес выступает против повышения НДПИ и считает, что проще увеличить налог на прибыль с корректировкой на размер вложений и дивидендов. Эксперты считают предложения логичными, но Минфин вряд ли на них согласится", — говорит Ксения Лапшина из "Финама"

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится в области 4035–4040 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1758 пунктов. Если мировые рынки и нефтяные цены возобновят снижение, мы уже сегодня можем проверить на прочность эти уровни", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".

Ксения Лапшина из "Финама" считает, что с точки зрения технического анализа индекс Мосбиржи продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда. Эксперт добавляет, что в рамках локальной коррекции индекс может опуститься до поддержки на уровне 3965 пунктов.