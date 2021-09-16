События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 сентября
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август)
|-2,4%
|0,8%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (август)
|1,8%
|2,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|-2,5%
|0,5%
|9:00
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (август)
|2,4%
|2,7%
|11:10
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|12:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|1,6%
|1,6%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|-0,1%
|0,4%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|3%
|3%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
|65,1
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
|70,3
|72
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|394
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|497
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-24,5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|349,2 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|206 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|5 тыс
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-28,4 тыс
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-70,5 тыс
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-62,3 тыс
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|20,9 тыс
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|26,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 03.09.2021)
|3 (1П2020) + 9,67 (фин) — див-д 2020
|17,71 (1П2021) — див-д 2021
|RUB
|РуссНефть — ВОСА (реестр закрыт 26.07.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|Роснефть — СД (вопрос снижения доли в ключевом активе)
https://1prime.ru/Financial_market/20210916/834718568.html