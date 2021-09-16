МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг преимущественно снижаются после публикации статистики рынка труда, свидетельствуют данные торгов. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло

По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,07%, до 34838,81 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижался на 0,42%, до 15098,2 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 4467,48 пункта.

Минтруд страны ранее в четверг сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 20 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 332 тысяч.

В то же время неожиданный рост объема розничных продаж в стране в августе – показатель увеличился на 0,7% по сравнению с июлем при прогнозе снижения на 0,8% — противостоит негативным настроениям, и основной промышленный фондовый индекс США поэтому даже неуверенно подрастает.

Трейдеры при этом всём продолжают находиться в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США 22 сентября, и это тоже вносит разнобой в рыночные движения.

Стратег Rand Merchant Bank Нема Рамкхелаван-Бхана (Nema Ramkhelawan-Bhana), мнение которой приводит газета Wall Street Journal, поясняет, что среди инвесторов существует некоторое "разногласие" — окажет ли возможное ужесточение кредитно-денежной политики ФРС негативное влияние на рынки, или эта вероятность уже учтена в ценах.