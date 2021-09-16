МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к вечеру четверга усилил рост по отношению к евро и иене после выхода статистики розничных продаж в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.05 мск курс евро к доллару снижается до 1,1765 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1815 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 109,67 иены за доллар со 109,36 иены.

Днем показатели находились на немного более низких уровнях. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,36%, до 92,88 пункта.

Валютные инвесторы обратили внимание на то, что объем розничных продаж в США в августе вырос на 0,7% по сравнению с июлем. Аналитики же прогнозировали снижение показателя.

Главный экономист аналитической компании PNC Гус Фоше (Gus Faucher), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, полагает, что потребительские расходы продолжат поддерживать восстановление экономики США.