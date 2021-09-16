Курс доллара усилил укрепление на данных о неожиданном росте розничных продаж в США
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к вечеру четверга усилил рост по отношению к евро и иене после выхода статистики розничных продаж в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.05 мск курс евро к доллару снижается до 1,1765 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1815 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 109,67 иены за доллар со 109,36 иены.
Днем показатели находились на немного более низких уровнях. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,36%, до 92,88 пункта.
Валютные инвесторы обратили внимание на то, что объем розничных продаж в США в августе вырос на 0,7% по сравнению с июлем. Аналитики же прогнозировали снижение показателя.
Главный экономист аналитической компании PNC Гус Фоше (Gus Faucher), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, полагает, что потребительские расходы продолжат поддерживать восстановление экономики США.
https://1prime.ru/Financial_market/20210916/834720514.html