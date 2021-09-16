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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210916/834721100.html
Российский рынок акций снизился вслед за ценой на нефть
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Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам на фоне дешевевшей нефти, следует из данных торгов. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на... ПРАЙМ, 16.09.2021
торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам на фоне дешевевшей нефти, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,5%, до 4045,1 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,62%, до 1755,64 пункта.
Рынок нефти теряет 0,45%, до 75,12 доллара за баррель сорта Brent.