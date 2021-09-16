МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам на фоне дешевевшей нефти, следует из данных торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,5%, до 4045,1 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,62%, до 1755,64 пункта.

Рынок нефти теряет 0,45%, до 75,12 доллара за баррель сорта Brent.