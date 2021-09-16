МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером падает более чем на 2%, устремившись к отметке в 1750 долларов за унцию, в основном из-за удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,28%, или на 40,85 доллара, до 1753,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 4,46%, до 22,74 доллара за унцию.

Согласно вышедшим ранее в четверг данным минторга США, объем розничных продаж в стране в августе вырос на 0,7% к июлю, тогда как аналитики прогнозировали, напротив, снижение на 0,8%. В результате, на американском оптимизме, курс доллара против других основных валют, включая евро и иену, заметно увеличивается.

Укрепление доллара негативно отражается на стоимости золота, которое в этом случае становится менее доступным инвесторам, владеющим другой валютой. Впрочем, такое удешевление можно считать скорее случайным, следует из оценок аналитиков.

"Резкое снижение золота сегодня может быть непродолжительным, поскольку опасения инфляции, скорее всего, продолжат оказывать поддержку ему в долгосрочной перспективе", — сказал газете Wall Street Journal аналитик Spartan Capital Питер Кардийо (Peter Cardillo). Поэтому, по мнению эксперта, это снижение рассматривается не как начало нисходящего тренда, а скорее как возможность для покупки подешевевшего актива.