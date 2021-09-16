МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись ростом, в основном благодаря отдельным корпоративным показателям, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,16%, до 7027,48 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 6622,59 пункта, немецкий DAX — на 0,23%, до 15651,75 пункта.

Повыситься этим индексам, частично в рамках просто коррекции после снижения днём ранее, помогли и корпоративные новости. Так, авиакомпания Ryanair повысила свой пятилетний прогноз роста перевозок до 50% с 33% и теперь ожидает, что к марту 2026 года показатель превысит 225 миллионов человек. Акции Ryanair подорожали на 7,6%

При этом профицит внешнеторгового баланса в странах еврозоны в июле вырос лишь до 20,7 миллиарда евро с 18,1 миллиарда в июне. Аналитики ожидали профицита на уровне 30,2 миллиарда евро.