МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг опустился по основным биржевым индексам на фоне подешевевшей нефти.

Несколько дней роста сменились фиксацией прибыли инвесторами и соответственно — коррекцией рынка вниз.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,5%, до 4045,1 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,62%, до 1755,64 пункта.

РЫНОК СКОРРЕКТИРОВАЛСЯ

Российский фондовый рынок после нескольких дней роста, в четверг опустился по индексам на фоне внешнего негатива. Так, стоимость нефти марки Brent коррекционно снижается — на 0,2%, до 75,3 доллара, а в ходе торгов среды показатель обновил максимум с конца июля, поднявшись до 76,13 доллара.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,4%, до 92,9 пункта, что сигнализирует об ослаблении глобального аппетита к риску.

При этом американские фондовые индексы падают на фоне публикации макроэкономической статистики. Минтруд страны ранее в четверг сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 20 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 332 тысяч.

При этом неожиданный рост объема розничных продаж в стране в августе — показатель увеличился на 0,7% по сравнению с июлем при прогнозе снижения на 0,8% — будет подталкивать ФРС к ужесточению денежно-кредитной политики.

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

В лидерах падения цены среди российских акций оказались бумаги ТМК (-15,6%), торговавшиеся уже без дивидендов за первое полугодие 2021 года. Также упали акции металлургов на фоне появившихся на рынке сообщений о дополнительных налоговых поступлениях в 2022 году от них в бюджет РФ — около 250 миллиардов рублей. Акции "Мечела" подешевели на 2,6%, "Норникеля" — на 2,4%, НЛМК — на 1,6%, "Северстали" — на 1,1%.

Выросли в цене акции TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+1,3%), "Магнита" (+3,7%), "Фосагро" (+1,5%), "Роснефти" (+1,2%).

ПРОГНОЗЫ

В четверг российский фондовый рынок скорректировался вниз вслед за динамикой стоимости природных ресурсов, в первую очередь нефти и газа, резюмирует Дмитрий Постоленко из "Сбер управление активами". "Завтра ожидаем смешанную динамику, ориентир по индексу Мосбиржи: 4000-4050 пунктов, по РТС — 1720-1760 пунктов", — добавляет он.

Акции теряют импульс к росту в преддверии заседания ФРС на следующей неделе и вероятного подтверждения планов регулятора по сворачиванию покупок активов уже в этом году, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

"На данный момент важных сдвигов в пользу покупателей или продавцов на рынке не наблюдается. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3970-4070 пунктов", — добавляет она.