МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 17 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август) -2,4% -1,2% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (август) 0,9% -0,9% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (август) -2,8% -0,9% (факт)
9:00 GBP Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (август) 1,9% 0% (факт)
11:10 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
12:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 0,7% 1,6%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) -0,1% 0,4%
12:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 2,2% 3%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь) 65,1  
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь) 70,3 72
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 394  
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 497  
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -24,5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 349,2 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 206 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 5 тыс  
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -28,4 тыс  
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -70,5 тыс  
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -62,3 тыс  
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 20,9 тыс  
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 26,3 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2021 (ВОСА — 03.09.2021) 3 (1П2020) + 9,67 (фин) — див-д 2020 17,71 (1П2021) — див-д 2021
  RUB РуссНефть — ВОСА (реестр закрыт 26.07.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB Роснефть — СД (вопрос снижения доли в ключевом активе)    