МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы несущественно снижается на фоне коррекции цен на нефть, следует из данных Московской биржи. Цена газа в Европе растет на 4%

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,17%, до 4038,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,05%, до 1755,25 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время рос на 1 копейку, до 72,51 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 85,39 рубля.

Цена нефти снижается на 0,25%, до 75,48 доллара за баррель сорта Brent.