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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210917/834726932.html
Российский рынок акций торгуется в легком минусе
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Российский рынок акций в начале торгов пятницы несущественно снижается на фоне коррекции цен на нефть, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск... ПРАЙМ, 17.09.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы несущественно снижается на фоне коррекции цен на нефть, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,17%, до 4038,88 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,05%, до 1755,25 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время рос на 1 копейку, до 72,51 рубля, курс евро снижался на 1 копейку, до 85,39 рубля.
Цена нефти снижается на 0,25%, до 75,48 доллара за баррель сорта Brent.