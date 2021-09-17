МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу не показывают единой динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций торгуется в легком минусе

По состоянию на 10.40 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,24% — до 7,86 доллара, "Новатэка" — росла на 0,17%, до 262,25 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,92%, до 90,66 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,36% — до 9,25 доллара, "Газпром нефти" — росли на 0,08%, до 30,98 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 1,42% — до 31,66 доллара, "Северстали" — на 0,81%, до 22,1 доллара, НЛМК — снижались на 0,48%, до 30,97 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,51% — до 1,37 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,17%, до 17,9 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 2,23% — до 92,03 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,51% — до 7,91 доллара, "Магнита" — на 0,43%, до 15,73 доллара. Цена бумаг "Ленты" росла на 0,74% — до 3,08 доллара.