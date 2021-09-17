МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в пятницу после выхода статданных по инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрылись в основном ростом в рамках коррекции

По состоянию на 12.37 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,24%, до 7044,6 пункта, французский CAC 40 — на 0,65%, до 6665,66 пункта, немецкий DAX — на 0,29%, до 15696,45 пунктов.

На европейских фондовых биржах в пятницу наблюдается положительная динамика, инвесторы оценивают статистику по инфляции в еврозоне. Так, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе, по окончательной оценке, ускорилась до 3% с 2,2% месяцем ранее. Показатель совпал с предварительно оценкой и прогнозом аналитиков.

Трейдеры обратили некоторое внимание на корпоративные новости из Франции. Ранее, гендиректор французского автомобильного концерна Stellantis принял решении покинуть совет директоров Airbus в 2022 году. На этом фоне акции компании снижаются на 0,62%, ранее акции росли более чем на 1%.