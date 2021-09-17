МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется с незначительными изменениями, коррекционное снижение цен на нефть и негативная динамика отдельных бумаг нефтегазового сектора не оказывают поддержку российским индексам, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. "Газпром" пообещал, что России хватит газа на 100 лет

Рублевый индекс Мосбиржи к 13.58 мск снижался на 0,06%, до 4042,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1753,25 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос в то же время на 14 копеек, до 72,64 рубля, курс евро — на 19 копеек, до 85,59 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,41%, до 75,36 доллара за баррель.

"В пятницу, 17 сентября, российский фондовый рынок в первой половине торгов показывает околонулевое изменение основных индексов. Хуже рынка смотрится нефтегазовый сектор на фоне просадки цен на "черное золото", — говорит Зарина Саидова из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста бумаги золотодобывающих компаний: "Полиметелла" (+1,35%), "Полюса"(+1,37%) и Petropalovsk (+3,23%) на фоне положительной динамики цен на драгоценные металлы. По состоянию на 13.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото росла на 0,37%, до 1763,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,99%, до 23,017 доллара за унцию.

Также на положительной территории торгуются акции "Русала" (+5,5%) и TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк"(+2,26%).

Акции девелопера "Самолет" дорожают на 5,23% и продолжают уверенный рост.

"Акции "Самолета" демонстрируют впечатляющую динамику с момента проведения IPO на Московской бирже – котировки подорожали почти в 6 раз. Одной из причин стремительного роста акций "Самолета" в ходе последних двух сессий может быть новость, что совет директоров компании принял решение увеличить свою в "СПб Реновация" с 4,99% до 100%", — отмечает Наталья Пырьева из "Финама".

Эксперт добавляет, что компания "Самолет" выйдет на рынок Санкт-Петербурга, увеличив свой девелоперский портфель – предполагается, что земельный банк компании в результате сделки увеличится на 6 миллионов квадратных метров и достигнет 30,9 миллионов квадратных метров.

Хуже рынка выглядят бумаги "Роснефти" (-0,69%), "Фосагро"(-2,3%), "Лукойла"(-1,1%), привилегированные акции "Транснефти" (-1,56%) и обыкновенные акции "Татнефти"(-0,59%). Минфин: некоторые госбанки могли бы направлять на дивиденды 75% прибыли

ПРОГНОЗЫ

Аналитики Альфа-банка ожидают, что динамика российского рынка акций будет сдержанной из-за отсутствия катализаторов роста на мировых рынках акций в целом. Эксперты добавляют, что сегодня возможна некоторая волатильность на фоне квартальной ребалансировки опционных и фьючерсных контрактов.

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на психологически важном уровне 4000 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1735 пунктов. Дальнейшее ухудшение внешнего фона способно привести к проверке на прочность этих уровней уже сегодня или в понедельник", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".