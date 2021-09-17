МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем, в то время как инвесторы оценивают риски снижения спроса на это сырье, свидетельствуют данные торгов. "Газпром" пообещал, что России хватит газа на 100 лет

По состоянию на 14.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,42%, до 75,35 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,51%, до 72,19 доллара за баррель.

Трейдеры обеспокоены вероятностью снижения спроса на нефть в свете продолжения распространения коронавируса. "Штамм "дельта" сказывается на темпах восстановления спроса в Азии, где вакцинация и снятие ограничений происходили медленнее чем в Европе и США", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Fitch Solutions, которые также отметили, что увеличение предложения со стороны ОПЕК+ может вернуть на рынок переизбыток предложения в следующем году.

По данным СМИ, гендиректор Sinopec Ма Юншэна заявил, что потребление нефти в Китае достигнет пика в 2026 году и составит около 800 миллионов тонн, а затем будет неуклонно снижаться.

Снижение стоимости нефти также может быть обусловлено коррекцией. Цены росли около пяти торговых сессий подряд на новостях вокруг ураганов "Ида" и "Николас", которые обрушились на Мексиканский залив и нарушили добычу нефти. За текущую неделю стоимость марки Brent выросла на 3,36%, а WTI — на 3,54%.