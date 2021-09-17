Мировые цены на нефть снижаются, инвесторы оценивают риски снижения спроса на это сырье
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу днем, в то время как инвесторы оценивают риски снижения спроса на это сырье, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.24 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,42%, до 75,35 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,51%, до 72,19 доллара за баррель.
Трейдеры обеспокоены вероятностью снижения спроса на нефть в свете продолжения распространения коронавируса. "Штамм "дельта" сказывается на темпах восстановления спроса в Азии, где вакцинация и снятие ограничений происходили медленнее чем в Европе и США", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Fitch Solutions, которые также отметили, что увеличение предложения со стороны ОПЕК+ может вернуть на рынок переизбыток предложения в следующем году.
По данным СМИ, гендиректор Sinopec Ма Юншэна заявил, что потребление нефти в Китае достигнет пика в 2026 году и составит около 800 миллионов тонн, а затем будет неуклонно снижаться.
Снижение стоимости нефти также может быть обусловлено коррекцией. Цены росли около пяти торговых сессий подряд на новостях вокруг ураганов "Ида" и "Николас", которые обрушились на Мексиканский залив и нарушили добычу нефти. За текущую неделю стоимость марки Brent выросла на 3,36%, а WTI — на 3,54%.
https://1prime.ru/Financial_market/20210917/834731224.html