МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в пятницу снижаются после выхода слабых данных о потребительских настроениях в стране, свидетельствуют данные торгов. Индекс потребительских настроений в США вырос до 71 пункта

По состоянию на 17.35 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,35%, до 34631,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,66%, до 15081 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 4447,1 пункта.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в сентябре, по предварительной оценке, вырос до 71 пункта с августовских 70,3 пункта. Ожидался рост показателя до 72 пунктов.

На следующей неделе 21-22 сентября пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По итогам сентябрьского заседания регулятор не только опубликует свое решение по ставке и выкупу активов, но также представит свои прогнозы по ряду макроэкономических показателей. Инвесторы также ожидают более ясных сигналов от центробанка по дальнейшим изменениям в его монетарной политике.

"Беспокойство относительно коронавируса и слабые данные по рынку труда означают, что Федерезерв оставит свою политику без изменений, но, учитывая высокий уровень инфляции и положительный прогноз экономического роста, мы ожидаем более четкого подтверждения того, что сворачивание стимулирования начнется в этом году", — приводит агентство Блумберг мнение аналитиков ING Groep NV.