МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером растет и к евро (в отличие от дневной ситуации), и к иене, трейдеры находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Американские индексы снижаются на слабой внутренней статистике

По состоянию на 18.16 мск курс евро к доллару снижается до 1,1734 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1764 доллара за евро. Днем евро дорожал к доллару. Курс доллара к иене растёт до 109,94 иены за доллар со 109,70 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,25%, до 93,17 пункта.

Во вторник и среду пройдет заседание ФРС, по итогам которого регулятор не только опубликует свое решение о величине ставки рефинансирования и выкупа финансовых активов с рынка, но также представит свои прогнозы ряда экономических показателей. Трейдеры также надеются получить более ясные сигналы о дальнейших изменениях в монетарной политике.

При этом в целом экономическая ситуация в США не выглядит надёжной. Так, индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике страны, по предварительной оценке вырос до 71 пункта с августовских 70,3 пункта при прогнозе роста до 72 пунктов.

"Настроения остаются подавленными как по сравнению с весной, так и с уровнем до пандемии (ковида — ред.), но мы считаем, что сентябрьский показатель станет минимальными", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика Pantheon Яна Шепердсона (Ian Shepherdson).

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