МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам второй день подряд на подешевевшей нефти, следует из данных Московской биржи.

Комплекс подготовки экспортного газа на Украине

На Украине пока не боятся прекращения транзита газа в Европу

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,25%, до 4035,17 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1745,04 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,81%, РТС — на 1,15%.

Цена нефти сорта Brent сейчас теряет 1,2%, достигая 74,8 доллара за баррель.