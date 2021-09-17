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https://1prime.ru/Financial_market/20210917/834734504.html
Российский рынок акций опустился на подешевевшей нефти
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Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам второй день подряд на подешевевшей нефти, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 17.09.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам второй день подряд на подешевевшей нефти, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,25%, до 4035,17 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1745,04 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,81%, РТС — на 1,15%.
Цена нефти сорта Brent сейчас теряет 1,2%, достигая 74,8 доллара за баррель.