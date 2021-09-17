МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным биржевым индексам второй день подряд на подешевевшей нефти, следует из данных Московской биржи. На Украине пока не боятся прекращения транзита газа в Европу

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 0,25%, до 4035,17 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1745,04 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 0,81%, РТС — на 1,15%.

Цена нефти сорта Brent сейчас теряет 1,2%, достигая 74,8 доллара за баррель.