МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу сильным закрылись снижением на фоне общерыночных опасений за дальнейший рост глобальной экономики, в том числе немецкий индекс потерял более 1%, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций опустился на подешевевшей нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,91%, до 6963,64 пункта, французский CAC 40 — на 0,79%, до 6570,19 пункта, немецкий DAX — на 1,03%, до 15490,17 пункта.

Аналитик IG Крис Бошан (Chris Beauchamp) сказал газете Wall Street Journal, что американские и европейские рынки по-прежнему находятся под давлением ряда негативных факторов. К ним аналитик относит опасения ускорения инфляции, замедления восстановления экономики, а также все еще существующие коронавирусные риски.

В связи с этим инвесторы также восприняли данные, согласно которым годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, ускорилась до 3% по итогам августа с 2,2% месяцем ранее. Показатель стал максимальным с 2011 года.

На фоне общего пессимизма относительно перспектив экономического роста наблюдается также и снижение в отдельных сферах. Так, европейский сектор промышленных металлов упал на биржах на 3,8%, нефтяной – на 1,1%.