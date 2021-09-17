МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются вслед за укрепляющимся долларом, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снизился на внешнем пессимизме

По состоянию на 20.06 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,83%, до 75,04 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI — на 0,96%, до 71,86 доллара. Днём нефть дешевела примерно на 0,5%, утром — ещё более незначительно.

При этом в течение пятницы укрепляется доллар — в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в том числе и по отношению к евро и иене. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) сейчас поднимается на 0,29%, до 93,2 пункта. Более дорогой доллар негативно влияет на стоимость нефти, которая в этом случае становится менее доступной при ее покупке в другой валюте.

При этом в целом с начала недели цены на нефть демонстрируют рост на 3% за счет ожиданий сбоев в её добыче после ураганов "Ида" и "Николас", а также на статистике снижения коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю.

Тем временем по данным нефтесервисной компании Baker Hughes число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 17 сентября, увеличилось на 10 – до 411 агрегатов.