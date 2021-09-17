Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются вслед за укрепляющимся долларом
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снижаются вслед за укрепляющимся долларом, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.06 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,83%, до 75,04 доллара за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI — на 0,96%, до 71,86 доллара. Днём нефть дешевела примерно на 0,5%, утром — ещё более незначительно.
При этом в течение пятницы укрепляется доллар — в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в том числе и по отношению к евро и иене. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) сейчас поднимается на 0,29%, до 93,2 пункта. Более дорогой доллар негативно влияет на стоимость нефти, которая в этом случае становится менее доступной при ее покупке в другой валюте.
При этом в целом с начала недели цены на нефть демонстрируют рост на 3% за счет ожиданий сбоев в её добыче после ураганов "Ида" и "Николас", а также на статистике снижения коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю.
Тем временем по данным нефтесервисной компании Baker Hughes число действующих нефтяных буровых установок в США за неделю, завершившуюся 17 сентября, увеличилось на 10 – до 411 агрегатов.
https://1prime.ru/Financial_market/20210917/834734886.html