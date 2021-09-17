МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу вечером уже заметно снижается против доллара на фоне усиления темпов падения цен нефти. Цена нефти чуть усиливает снижение параллельно укреплению доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.09 мск растёт на 41 копейку, до 72,91 рубля, курс евро повышается на 11 копеек, до 85,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

Днём нацвалюта сохраняла определённую стабильность на в целом нейтральном внешнем фоне.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в пятницу вечером дешевеет на ослаблении глобального аппетита к риску. А это выражается в том числе в укреплении доллара к другим основным валютам. Индекса доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) прибавляет 0,3%, до 93,2 пункта.

Трейдеры находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США во вторник и среду и заранее готовятся к возможным "ястребиным" сигналам от регулятора.

Стоимость нефти марки Brent после обновления в ходе торгов среды максимума с конца июля (76,13 доллара) также за счёт этих настроений усиливает коррекционное падение, теряя 1,1%. Инвесторы также оценивают вероятность снижения спроса на нефть в свете продолжения распространения штамма "дельта" коронавируса в мире. Российский рынок акций снизился на внешнем пессимизме

В итоге доллар и евро прибавляют к рублю 0,6% и 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,45 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

"В случае улучшения конъюнктуры на глобальном рынке и по итогам заседания ФРС США на следующей неделе есть все предпосылки для укрепления рубля: курс пойдет к уровню 72,5 рубля за доллар", — считает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

Данные о замедлении инфляции в США могут отсрочить период начала "нормализации" монетарной политики ФРС, что позитивно для валют развивающихся рынков и рубля, считает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

"Однако до очередного заседания американского регулятора рынки останутся в выжидательной позиции. В случае возобновления роста цен на нефть рубль попытается обновить максимум с начала сентября, и курс приблизится к 72 рубля за доллар, однако дальнейшее ухудшение настроений на развивающихся рынках подтолкнет его к уровню 73,5 рубля", — оценивает он.