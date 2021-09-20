МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Рынок акций РФ существенно снижается на резком ухудшении внешнего фона, индекс Мосбиржи закрепился ниже 4000 пунктов, следует из данных торгов и комментариев аналитиков. Цены на газ в Европе на торгах подскакивали до $900

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.12 мск снижался на 1,38%, до 3979,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,12% до 1708,11 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос в то же время на 52 копейки, до 73,37 рубля, курс евро — на 53 копейки, до 85,94 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,66%, до 74,09 доллара за баррель.

"Понедельник, 20 сентября, российский рынок начал снижением индексов на фоне возобладавшего на внешних рынках негатива и бедной на события информационной повестки", — отмечает Алексей Калачев из "Финама".

Эксперт добавляет, что основные ожидания инвесторов связаны с решениями на заседании ФРС США, которое пройдет 21-22 сентября. В России стали выдавать больше кредитных карт

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Снижение российского рынка акций идет широким фронтом. В лидерах падения акции "Мечела": префы падают на 6,8%, обыкновенные акции – на 11,1%.

Отрицательную динамику демонстрируют также бумаги "Роснефти" (-2,02%), "Газпрома" (-1,51%), "Северстали" (-3,45%) и НЛМК (-3,05%).

Акции сектора золотодобытчиков проявляют устойчивость на сегодняшних торгах и торгуются на положительной территории: Petropavlovsk (+4,50%), "Полюс" (+2,65%), а бумаги "Полиметалла" повышаются на 0,9%.

ПРОГНОЗЫ

"Ждем, что негативный настрой на рынке акций сегодня будет доминировать. Не исключаем, что неблагоприятная обстановка на мировых рынках будет способствовать развитию отката индекса Мосбиржи в первой половине недели в направлении района 3900 пунктов", — отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Александр Осин из компании "Фридом Финанс" считает, что до обнародования решений сентябрьской сессии ФРС спрос на фондовом рынке, возможно, будет оставаться под давлением. По его мнению, целевой диапазон закрытия первых торгов недели для индекса Мосбиржи составляет 3980–4020 пунктов.

Аналитики Альфа-банка замечают, что последние недели российский рынок акций был в лидерах роста, и теперь инвесторы могут фиксировать прибыль.

"Негативные настроения вызваны неблагоприятным новостным потоком из Китая и возможным дефолтом китайского гиганта в секторе недвижимости Evergrande; кроме того, инвесторы с осторожностью ожидают заседания FOMC на этой неделе, в ходе которого ФРС может объявить о сроках и темпах количественного сокращения", — резюмируют эксперты.