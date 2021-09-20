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https://1prime.ru/Financial_market/20210920/834743413.html
Индекс РТС опустился ниже 1700 пунктов вперыве с 1 сентября
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Долларовый индекс РТС в понедельник впервые с 1 сентября опустился ниже 1700 пунктов, чему способствовали негативный внешний фон и снижение рубля по отношению к доллару... ПРАЙМ, 20.09.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС в понедельник впервые с 1 сентября опустился ниже 1700 пунктов, чему способствовали негативный внешний фон и снижение рубля по отношению к доллару.
Долларовый индекс РТС к 15.03 мск падал на 2,49% — до 1701,66 пункта, свидетельствуют данные торгов (чуть раньше опускался до 1699,45 пункта — минимума с 1 сентября). Рублевый индекс Мосбиржи снижался на 1,66% — до 3968,32 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" рос на 72 копейки — до 73,57 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 2,22% — до 73,66 доллара за баррель.