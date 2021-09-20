МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Долларовый индекс РТС в понедельник впервые с 1 сентября опустился ниже 1700 пунктов, чему способствовали негативный внешний фон и снижение рубля по отношению к доллару. Нефть дешевеет на укреплении доллара

Долларовый индекс РТС к 15.03 мск падал на 2,49% — до 1701,66 пункта, свидетельствуют данные торгов (чуть раньше опускался до 1699,45 пункта — минимума с 1 сентября). Рублевый индекс Мосбиржи снижался на 1,66% — до 3968,32 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 72 копейки — до 73,57 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 2,22% — до 73,66 доллара за баррель.