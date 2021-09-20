МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в понедельник вечером несколько ослабил темпы роста, инвесторы продолжают ожидать заседание Федрезерва США, свидетельствуют данные торгов. Рубль теряет позиции к доллару и евро

По состоянию на 17.42 мск курс евро к доллару снижался до 1,1722 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1725 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 109,56 иены за доллар со 109,96 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 93,31 пункта. Днем индекс увеличивался на 0,2%.

Очередное двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США запланировано на 21-22 сентября. Рынки ожидают получить от регулятора подсказки по планам касательно мер поддержки, особенно по программе выкупа активов с рынка. ФРС также опубликует макроэкономические прогнозы.

"Ожидается, что доллар будет продолжать получать поддержку ближе к заседанию на том риске, что есть другой важный фактор — точечный график", — приводит газета Wall Street Journal мнение валютных аналитиков ING. С помощью точечного графика Федрезерв отображает прогноз по изменению ставки, отмечая мнение членов комитета.

На текущей неделе, в четверг, также пройдет заседание Банка Англии. По итогам предыдущего, августовского заседания регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, объем выкупа активов с рынка — на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов.