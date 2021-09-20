МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером почти на 1% в свете распродаж на мировых рынках и ухода инвесторов от риска к активам-"убежищам", свидетельствуют данные торгов. Доллар несколько ослабил темпы роста к мировым валютам

По состоянию на 17.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,83%, или на 14,5 доллара, до 1766,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,38%, до 22,425 доллара за унцию.

В понедельник на мировых фондовых и сырьевых рынках наблюдается распродажа: рынки АТР упали на 2%, европейские фондовые индексы снижаются на 2%, американские — на 1,5%. В то же время нефть дешевеет на 1%. Отказ от риска и, как следствие, бегство в "убежища" вызван нежеланием рисковать перед заседанием Федеральной резервной системы (ФРС) США и новостями вокруг одного из крупнейших застройщиков Китая Evergrande.

В среду будут опубликованы итоги заседания ФРС США. Регулятор обнародует решение по ставке, выкупу активов, а также предоставит макроэкономические прогнозы. Инвесторы ожидают получить сигналы о дальнейшей политике регулятора и о том, когда Федрезерв начнет сворачивать меры поддержки экономики.

"Заседание ФРС, которое пройдет завтра и послезавтра, уже бросает тень на торги. Если глава ФРС Пауэлл сможет убедить рынок в том, что за постепенным сокращением выкупа активов не последует какое-либо повышение ставок, золото может несколько вырасти во второй половине недели", — полагают аналитики Commerzbank, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Кроме того, рост спроса на безопасные активы вызван ситуацией с Evergrande, который находится на грани дефолта. Как отмечают СМИ, долговая нагрузка девелопера является самой большой среди мировых публичных компаний и его дефолт может оказать давление на ряд секторов и экономику Китая в целом.