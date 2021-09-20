МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись падением в среднем на 1-2% в связи с уходом трейдеров от риска, значимым фактором на рынке остается ситуация вокруг китайской Evergrande, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций заметно снизился на внешнем негативе

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,86%, до 6903,91 пункта, французский CAC 40 — на 1,74%, до 6455,81 пункта, немецкий DAX — на 2,31%, до 15132,06 пункта. Дешевеет также медь — на 3,2%.

В целом на рынке инвесторы больше склонны к безопасности, в связи с этим фондовые индексы в мире опускаются. Биржи Гонконга и Австралии упали на 2-3%, США — снижаются на 2-2,6%.

Повлияла на торги ситуация с одним из крупнейших застройщиков Китая — Evergrande, над которым нависла угроза дефолта. Как отмечает газета Wall Street Journal, долговая нагрузка девелопера является самой большой среди мировых публичных компаний, работающих в сфере управления недвижимостью или строительства.

Наиболее заметное снижение в Европе показали банковский и металлургический секторы — на 4,3% и 3,6% соответственно. В свою очередь, удешевление нефти на 1,5-2% привело к снижению нефтегазового сектора региона на 1,4%, в том числе акции Royal Dutch Shell подешевели на 1,6%, TotalEnergies — на 1,4%, Eni — на 0,9%.

На текущей неделе рынки ожидают заседание Банка Англии, мероприятие запланировано на четверг, 23 сентября. По итогам августовского заседания регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, объем выкупа активов с рынка — на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов.