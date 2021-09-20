Фондовые индексы Европы закрылись падением в среднем на 1-2% в связи с уходом от риска
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник закрылись падением в среднем на 1-2% в связи с уходом трейдеров от риска, значимым фактором на рынке остается ситуация вокруг китайской Evergrande, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,86%, до 6903,91 пункта, французский CAC 40 — на 1,74%, до 6455,81 пункта, немецкий DAX — на 2,31%, до 15132,06 пункта. Дешевеет также медь — на 3,2%.
В целом на рынке инвесторы больше склонны к безопасности, в связи с этим фондовые индексы в мире опускаются. Биржи Гонконга и Австралии упали на 2-3%, США — снижаются на 2-2,6%.
Повлияла на торги ситуация с одним из крупнейших застройщиков Китая — Evergrande, над которым нависла угроза дефолта. Как отмечает газета Wall Street Journal, долговая нагрузка девелопера является самой большой среди мировых публичных компаний, работающих в сфере управления недвижимостью или строительства.
Наиболее заметное снижение в Европе показали банковский и металлургический секторы — на 4,3% и 3,6% соответственно. В свою очередь, удешевление нефти на 1,5-2% привело к снижению нефтегазового сектора региона на 1,4%, в том числе акции Royal Dutch Shell подешевели на 1,6%, TotalEnergies — на 1,4%, Eni — на 0,9%.
На текущей неделе рынки ожидают заседание Банка Англии, мероприятие запланировано на четверг, 23 сентября. По итогам августовского заседания регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%, объем выкупа активов с рынка — на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов.
https://1prime.ru/Financial_market/20210920/834745490.html