МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Рубль заметно снижается в понедельник в парах с долларом и евро на внешнем негативном фоне, следует из динамики торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.57 мск растет на 69 копеек, до 73,54 рубля, курс евро – на 82 копейки, до уровня 86,23 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,59% — до 74,14 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Негативная динамика рисковых активов была связана, в том числе, и с падением акций китайской девелоперской группы Evergrande до минимума более чем 11 лет.

"Гигант сектора недвижимости изо всех сил пытается собрать средства для выплат своим многочисленным кредиторам, поставщикам и инвесторам, при этом регулирующие органы предупреждают, что задолженность компании объемом 305 миллиардов долларов может вызвать более широкие риски для всей финансовой системы КНР", — указывает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

Инвесторы закладываются на высокую вероятность дефолта, в частности, по бондам, которые сейчас стоят менее 30% от номинала, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"Для снижения рынка нефти дополнительными негативными факторами стали восстановление добычи в Мексиканском заливе и растущая буровая активность в США. Это, в свою очередь, оказало давление на отечественную валюту, рубль ушел к 73,5 рублям за доллар. Завтра мы можем увидеть продолжение снижения и ожидаем увидеть российский рубль в пределах 74 рубля к доллару", — прогнозирует Александр Бахтин из БКС "Мир Инвестиций".

"Российская валюта также под негативным влиянием из-за снижения риск-аппетита инвесторов, несмотря на всё еще высокие нефтяные цены марки Brent…. На этой неделе дальнейшая динамика рубля будет вновь определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран и геополитическим фактором, особенно после выборов в Госдуму. Ориентир по российской валюте: 72,5-74,5 рубля за доллар", — прогнозирует Евгений Линчик из "Сбер Управление активами".