ВАШИНГТОН, 21 сен — ПРАЙМ. Фондовый рынок США завершил торговую сессию понедельника значительным снижением котировок в преддверии заседания Федеральной резервной системы. Рубль снижается в парах с долларом и евро на внешнем негативе

Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) упал на 1,78%, до 33970,47 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,19%, до 14713,9, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,7%, до 4357,73.

Инвесторы ждут итогов заседания ФРС США, которые будут обнародованы в среду, 22 сентября. Регулятор опубликует решение по ставке, выкупу активов, а также предоставит макроэкономические прогнозы по стране. Трейдеры рассчитывают получить сигналы относительно дальнейшей политики регулятора.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что регулятор не торопится сворачивать меры поддержки, но, вероятно, подумает над уменьшением объема выкупа активов уже в этом году, однако, скорее всего, не на ближайшем заседании, которое намечено на сентябрь.

Дополнительное давление на индексы оказывают пессимистичные настроения на мировых рынках, вызванные новостями об одном из крупнейших застройщиков Китая Evergrande, который находится на грани дефолта. Как отмечают СМИ, долговая нагрузка девелопера является самой большой среди мировых публичных компаний и его дефолт может оказать давление на ряд секторов и экономику Китая в целом.

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