МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Фондовые индексы Гонконга, Австралии и Японии преимущественно снижаются во вторник на опасениях дефолта китайского застройщика Evergrande, свидетельствуют данные торгов. Фондовый рынок США закрылся резким снижением индексов

Китайские и южнокорейские биржи закрыты в связи с государственными выходными.

По состоянию на 7.35 мск индекс гонконгской биржи Hang Seng Index снижался на 0,32% — до 24022,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,32% — до 7272 пунктов, японский Nikkei 225 падал на 1,8% — до 29950,5 пункта.

Риски дефолта крупного китайского застройщика Evergrande продолжают оказывать давление на рынки. Долг компании составляет 300 миллиардов долларов.

"Мы можем предположить, что Коммунистическая партия Китая будет делать все необходимое, чтобы предотвратить возможное падение Evergrande, которое потянет за собой его экономику, и попытается поддерживать спрос на товары, если удастся", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик StoneX Арлан Судерман.

Азиатские инвесторы также ждут решений центробанка Японии по денежно-кредитной политике, которые будут опубликованы в среду.

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