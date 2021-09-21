МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Ожидаемое министерством экономического развития укрепление рубля до конца 2021 года основывается на росте цен на энергоносители, а также увеличении объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, рассказал агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Решетников предсказал ослабление рубля

"В целом рубль выглядит недооценённым относительно цен на сырьё в моменте", — добавил собеседник агентства.

Более долгосрочный тренд будет основываться на уровне инфляции в США и России, а также стоимости сырья.

"Учитывая более высокий уровень инфляции в России ослабление будет происходить на данную разницу", — пояснил Русецкий.

Он прогнозирует, что в текущем 2021 году рубль может укрепиться до 70-71 за доллар, а в 2022-2023 годах курс пары может тяготеть к 74-75.

Напомним, ранее во вторник глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании кабмина заявил, что ведомство считает курс рубля несколько недооцененным в настоящее время. Он ожидает некоторого укрепления нацвалюты в конце 2021 года — начале 2022 года, а затем постепенного ослабления.

Курс доллара на конец 2021 года ожидается на уровне 71,9 рубля, сообщил журналистам представитель министерства. Прогнозируется постепенное ослабление рубля в ближайшие годы: с 72,1 рубля за доллар в 2022 году до 73,6 рубля в 2024 году.

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