МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам ослабила снижение во вторник вечером после публикации сильной макростатистики в США, при этом трейдеры продолжают ожидать итоги очередной встречи Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.18 мск курс евро к доллару снижался до 1,1719 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1725 доллара за евро, курс доллара к иене уменьшался до 109,25 иены за доллар со 109,39 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,05%, до 93,23 пункта. Днем снижение составляло 0,1%.

Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику по США. Так, количество новых домов в стране, строительство которых было начато в августе, поднялось на 3,9%, до 1,615 миллиона. Прогноз составлял 1,555 миллиона. Число разрешений на строительство в США выросло к июлю на 6% — до 1,728 миллиона при прогнозе в 1,6 миллиона разрешений.

Вместе с тем внимание трейдеров обращено к очередному двухдневному заседанию Федрезерва, которое проходит 21-22 сентября. Рынки надеются получить от центробанка подсказки по дальнейшей монетарной политике и мерам поддержки экономики, особенно что касается программы выкупа активов. ФРС также опубликует макроэкономические прогнозы, а затем состоится выступление главы регулятора — Джерома Пауэлла.