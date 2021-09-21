МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически вырос во вторник по индексу Мосбиржи, отступив от максимумов дня, давление на его динамику оказали укрепляющийся рубль к доллару, а также заметно снизившиеся бумаги банковского сектора и золотодобытчиков, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,02%, до 3970,48 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,6%, до 1710,9 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск снижался на 42 копейки, до 73 рублей, курс евро — на 50 копеек, до 85,85 рубля.

Бумаги банковского сектора на основных торгах Московской биржи потеряли до 1,36%, золотодобытчиков – до 2,32%.