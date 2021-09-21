МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник завершили торги ростом на 1-1,5% в рамках коррекции, днем ранее на рынках наблюдался уход от риска из-за ситуации вокруг китайской Evergrande, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,12%, до 6980,98 пункта, французский CAC 40 — на 1,5%, до 6552,73 пункта, немецкий DAX — на 1,43%, до 15348,53 пункта.

В понедельник на глобальных рынках наблюдался уход от риска из-за ситуации с одним из крупнейших застройщиков Китая — Evergrande. Над компанией нависла угроза дефолта, которая может негативно отразиться на ряде секторов и в целом на экономике Китая. В результате биржи Европы упали на 1-2% в понедельник.

"Европейские рынки сегодня более умело справляются с тем, чтобы удержать свои прибыли, чем их коллеги из США, где тревога перед заседанием ФРС определенно оказала давление на S&P 500, Dow и Nasdaq", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp). Основные фондовые биржи США показывают рост на 0,6-0,7%.

На текущей неделе состоятся очередные заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и Банка Англии. Федрезерв в среду объявит свое решение по ставке, параметрам программы выкупа активов с рынка и даст макроэкономические прогнозы. Заседание британского регулятора состоится в четверг, 23 сентября.