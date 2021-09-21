МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,3%, до 7,62 доллара, "Новатэка" — на 0,16%, до 250,7 доллара, "Лукойла" — на 0,63%, до 90,04 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 3,01%, до 9,12 доллара, "Газпром нефти" — на 1,82%, до 30,75 доллара.

Бумаги "Норникеля" сократились в цене на 0,55%, до 30,82 доллара, НЛМК — подорожали на 0,69%, до 29,32 доллара, "Северстали" — на 0,68%, до 20,84 доллара.

Стоимость расписок ВТБ осталась на уровне прошлого закрытия в 1,31 доллара, Сбербанка — опустилась на 1,23%, до 17,63 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", сократилась на 0,28%, до 91,56 доллара.

Цена GDR АФК "Система" выросла на 2,11%, до 7,75 доллара. Бумаги "Ленты" подорожали на 0,5%, до 3,02 доллара, "Магнита" — на 0,56%, до 15,39 доллара.