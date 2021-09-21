МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает расти во вторник к доллару и евро перед объявлением 22 сентября итогов заседания ФРС США, которые могут прояснить позицию американского регулятора по сворачиванию мер стимулирования американской экономики, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.59 мск вторника снижался на 42 копейки, до 73,01 рубля, курс евро – на 47 копеек, до 85,61 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,53% — до 74,31 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ ПЕРЕД ФРС

Рубль вечером несколько усилил рост к доллару и евро в ожидании итогов заседания Федрезерва США в среду. Умеренный рост нефтяных котировок также помогает расти отечественной валюте.

Как ранее во вторник сообщил журналистам представитель Минэкономразвития РФ, ведомство прогнозирует курс доллара на конец 2021 года в 71,9 рубля.

Также ранее во вторник глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил на заседании правительства, что курс рубля сейчас несколько недооценен, министерство ожидает некоторого укрепления нацвалюты в конце 2021 — начале 2022 года, а затем постепенного ослабления.

Нефтяные валюты (норвежская крона и канадский доллар), а также защитные валюты (швейцарский франк и иена) подорожали против американского конкурента. Евро практически не изменился в цене к валюте США, указывает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

Здесь фактором давления на доллар стало снижение доходностей облигаций Казначейства США. В целом ситуация отражает более нейтральное перепозиционирование перед публикацией решения ФРС вечером в среду, считает аналитик.

"Рубль был в тройке лидеров роста к доллару среди 24 валют развивающихся рынков. Большинство представителей Emerging Markets (развивающихся рынков – ред.) подорожали во вторник. Здесь мы также наблюдаем ребалансировку портфелей перед заседанием ФРС, так как подорожали те валюты, которые недавно были под наиболее существенным давлением", — добавляет он.

На взгляд экспертов Россельхозбанка, предстоящее заседание ФРС будет очень важным для дальнейшей динамики фондовых и товарных площадок во всем мире.

"Экономика США сейчас сталкивается с сильнейшим скачком инфляции в сочетании со снижением деловой активности. Инфляция уже охарактеризована инвесторами как "плохая", а худших условий для покупок товаров длительного пользования не было, по мнению потребителей, с 1980 года. Корпорации готовятся к снижению темпов роста прибыли в третьем-четвертом кварталах 2021 года", — указывают они.

ФРС предстоит в своем заявлении, с одной стороны, успокоить рынки по поводу инфляции, скорее всего, в очередной раз характеризуя ее как временную, с другой стороны, отреагировать на замедление деловой активности, считают в Россельхозбанке.

ПРОГНОЗЫ

"Динамика американской валюты в значительной степени будет зависеть от риторики заявления. При ужесточении риторики, скорее всего, мы будем наблюдать рост курса доллара относительно мировых валют и, прежде всего, развивающихся. При "голубином" послании, призванном успокоить рынки, возможно некоторое ослабление", — говорит начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Александр Фетисов.

Мы полагаем, что восстановление аппетита к риску может позволить рублю торговаться в районе 73 рубля за доллар, однако, если ФРС разочарует рынки, российской валюте не избежать новой волны ухода от риска, считает Юрий Кравченко из "Велес капитала".

"Необходимо отметить, что даже если по итогам заседания на текущей неделе ФРС не объявит о начале сворачивания стимулов, реакция рынков может не отразить оптимизма, так как ожидание начала сворачивания мер просто перенесется на следующее заседание в ноябре", — добавляет аналитик.