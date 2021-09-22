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Российский рынок акций растет на внешнем позитиве
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Российский рынок акций торгуется в плюсе в среду на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи поднялся выше 4000 пунктов, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 22.09.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется в плюсе в среду на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи поднялся выше 4000 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск растёт на 0,87%, до 4004,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,15%, до 1730,71 пункта на фоне укрепления рубля к доллару.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 20 копеек, до 72,89 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 85,47 рубля.
Цена нефти сорта Brent растет на 1,4%, до 75,4 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы также прибавляют.