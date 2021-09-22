МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется в плюсе в среду на позитивном внешнем фоне, индекс Мосбиржи поднялся выше 4000 пунктов, следует из данных Московской биржи. Доллар стабилен к евро в преддверии решений ФРС США

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск растёт на 0,87%, до 4004,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,15%, до 1730,71 пункта на фоне укрепления рубля к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 20 копеек, до 72,89 рубля, курс евро — на 17 копеек, до 85,47 рубля.

Цена нефти сорта Brent растет на 1,4%, до 75,4 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы также прибавляют.