МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США уверенно растут в среду в ожидании публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по вопросам монетарной политики, свидетельствуют данные торгов. Доллар дешевеет к евро перед публикацией итогов заседания ФРС

По состоянию на 13.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,59%, до 34003 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 15077 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57%, до 4367,5 пункта.

Трейдеры ждут результатов двухдневного заседания ФРС, которые объявят вечером в среду. Регулятор опубликует решение о величине базовой ставке и дальнейших объемах выкупа финансовых активов с рынка, а также представит макроэкономические прогнозы. Инвесторы также ждут сигналов от главы регулятора Джерома Пауэлла о перспективах монетарной политики.

"Сегодня рынки заняли выжидательную позицию с точки зрения того, что может сделать ФРС США. Ситуация вокруг Evergrande добавляет опасений по поводу того, что может произойти с мировой экономикой. На этом фоне есть некоторые ожидания, что власти будут снимать ногу с педали очень медленно", — сказала газете Wall Street Journal аналитик британской компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).

Китайский девелопер Evergrande оказался в центре внимания рынков из-за угрозы дефолта. В то же время, по данным СМИ, одно из подразделений Evergrande заявило, что на текущей неделе произведет выплату процентов вовремя. Однако инвесторы опасаются, что сама обремененная долгами корпорация пропустит выплату по долларовым облигациям.