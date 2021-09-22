Фьючерсы на фондовые индексы США уверенно растут в ожидании публикации итогов заседания ФРС
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США уверенно растут в среду в ожидании публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по вопросам монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,59%, до 34003 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,36%, до 15077 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,57%, до 4367,5 пункта.
Трейдеры ждут результатов двухдневного заседания ФРС, которые объявят вечером в среду. Регулятор опубликует решение о величине базовой ставке и дальнейших объемах выкупа финансовых активов с рынка, а также представит макроэкономические прогнозы. Инвесторы также ждут сигналов от главы регулятора Джерома Пауэлла о перспективах монетарной политики.
"Сегодня рынки заняли выжидательную позицию с точки зрения того, что может сделать ФРС США. Ситуация вокруг Evergrande добавляет опасений по поводу того, что может произойти с мировой экономикой. На этом фоне есть некоторые ожидания, что власти будут снимать ногу с педали очень медленно", — сказала газете Wall Street Journal аналитик британской компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).
Китайский девелопер Evergrande оказался в центре внимания рынков из-за угрозы дефолта. В то же время, по данным СМИ, одно из подразделений Evergrande заявило, что на текущей неделе произведет выплату процентов вовремя. Однако инвесторы опасаются, что сама обремененная долгами корпорация пропустит выплату по долларовым облигациям.
https://1prime.ru/Financial_market/20210922/834761379.html